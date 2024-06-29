На Крымском мосту на час закрывали движение транспорта
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией на мосту
Переправу закрыли в 5:51 мск и спустя ровно час было объявлено об открытии движения вновь.
Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток ударов по Крыму.
Днем 23 июня Крымский мост дважды временно перекрывали. Из-за ограничений на переправе возникла пробка — с обеих сторон зафиксировали 577 автомобилей.
В тот же день украинские военные совершили атаку на Севастополь. Российские силы ПВО сбили пять воздушных целей в небе над акваторией Черного моря — это были ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Осколки одной ракеты упали в прибрежной зоне на севере города, рассказал губернатор города Михаил Развожаев. В результате атаки четыре человека погибли, пострадали более 150 человек.
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