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Военная операция на Украине ,  
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На Крымском мосту на час закрывали движение транспорта

Сюжет
Военная операция на Украине

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией на мосту

Переправу закрыли в 5:51 мск и спустя ровно час было объявлено об открытии движения вновь.

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток ударов по Крыму.

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Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Днем 23 июня Крымский мост дважды временно перекрывали. Из-за ограничений на переправе возникла пробка — с обеих сторон зафиксировали 577 автомобилей.

В тот же день украинские военные совершили атаку на Севастополь. Российские силы ПВО сбили пять воздушных целей в небе над акваторией Черного моря — это были ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Осколки одной ракеты упали в прибрежной зоне на севере города, рассказал губернатор города Михаил Развожаев. В результате атаки четыре человека погибли, пострадали более 150 человек.

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Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали почти на час
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Движение по Крымскому мосту перекрывали почти на час
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