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В Петербурге завершился праздник для выпускников «Алые паруса»

В Петербурге праздник «Алые паруса» завершился проходом брига «Россия»

В центре Санкт-Петербурга завершился праздник выпускников «Алые паруса». Трансляцию мероприятия вел «Пятый канал».

В финальной части шоу по Неве прошел бриг «Россия» с парусами красного цвета. Бриг вошел между разведенными пролетами Троицкого моста и проследовал вдоль набережной к Дворцовому. В завершении праздника был запущен салют.

«Алые паруса» провели в 20-й раз после возобновления традиции праздника. В основу концепции мероприятия в 2024 году легла тема семьи. Перед гостями шоу выступили Люся Чеботина, группа IOWA, Алсу, рэпер ST. Музыкантов выбрали по результатам их рейтингов среди выпускников.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что мероприятие посетили молодые люди из 38 субъектов России, а также выпускники из 16 стран мира.

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Впервые праздник для выпускников провели на фоне успешного выхода фильма «Алые паруса» в 1968 году. Через 11 лет традицию прервали, шоу возобновили в июне 2005 года. Попасть на мероприятие можно только по именным пригласительным билетам.

Хедлайнером концерта на Дворцовой площади в 2023 году стала группа «Чайф», также выступили Полина Гагарина, Юлианна Караулова, группа «Моя Мишель». Кульминацией праздника стал проход по Неве брига с алыми парусами. Специальным гостем праздника стал певец SHAMAN, который исполнил песню «С чего начинается Родина» с палубы корабля.

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Алые паруса Санкт-Петербург выпускной вечер выпускники
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Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
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