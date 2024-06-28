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В Петербурге стартовал праздник выпускников «Алые паруса»

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса». Трансляцию мероприятия ведет «Пятый канал».

Главным событием торжества станет шоу на Неве с участием брига «Россия». В 2024 году «Алые паруса» проводят в 20-й раз после возобновления традиции празднования. Темой шоу в этом году стала семья.

Среди приглашенных на праздник артистов — Люся Чеботина, группа IOWA, Алсу, рэпер ST. Музыкантов выбирали по результатам их рейтингов среди выпускников.

По словам губернатора города Александра Беглова, на шоу приехали выпускники из 38 субъектов России, а также молодые люди из 16 иностранных государств.

«Алые паруса — 2024». Дата и программа праздника выпускников
Life
Фото:Evgeny Philippov / Global Look Press

Впервые праздник для выпускников провели после выхода фильма «Алые паруса» в 1968 году. Позднее традицию прервали, шоу возобновили в июне 2005 года. В 2023-м хедлайнером концерта на Дворцовой площади стала группа «Чайф», также выступили Полина Гагарина, Юлианна Караулова, Моя Мишель. Кульминацией праздника стал проход по Неве брига с алыми парусами, на его борту выпускников приветствовал певец Ярослав Дронов. Попасть на шоу можно только по именным пригласительным билетам.

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Теги
Алые паруса Санкт-Петербург выпускники
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