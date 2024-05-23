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Общество ,  
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В сгоревшем хостеле в Истре нашли восьмого погибшего

МЧС: еще одного погибшего обнаружили после пожара в хостеле в Истре
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Спасатели обнаружили тело еще одного, восьмого, погибшего в сгоревшем хостеле в подмосковном городе Истра, сообщило МЧС в телеграм-канале.

По данным следователей, 23-летний мужчина арендовал частный дом, сделав из него хостел, в котором проживали иностранные граждане без регистрации в России. За это Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса).

В сгоревшем хостеле в Истре нашли восьмого погибшего
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Помимо дела о миграции, следователи возбудили уголовное дело по факту пожара по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным прокуратуры, пожар начался около 4:00, хостел не был газифицирован.

В сгоревшем хостеле в Истре нашли нелегальных мигрантов
Общество

Телеграм-канал SHOT сообщил, что, по предварительным данным, погибшие при пожаре — сотрудники склада Ozon. В доме селили вахтовиков, которые работали неподалеку. Мигрантов для обработки заказов нанимали через посредника, иностранцам предоставляли бесплатное проживание в СНТ «Снегирь» и проезд до работы.

Позже SHOT подтвердили в Ozon, что мигранты работали на их складе, уточнив, что они были официально трудоустроены в компании «Прайм», которая как посредник поставляла им персонал.

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