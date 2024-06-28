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Военная операция на Украине ,  
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Декларацию саммита по Украине подписала еще одна страна

Федеративные Штаты Микронезии подписали итоговую декларацию саммита по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский (в центре)
Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Urs Flueeler / Reuters)

Микронезия — островное государство в западной части Тихого океана — подписала итоговую декларацию мирного саммита по Украине, который проходил 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Список подписантов опубликован на сайте МИД Швейцарии.

Представители Микронезии не участвовали в конференции по Украине. Кроме нее документ после принятия подписали Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гайана, Замбия, Королевство Тонга, Малави и Маршалловы Острова. Таким образом, общее число государств-подписантов достигло 84.

Также среди подписавших коммюнике — частично признанное Косово и пять организаций. Это Еврокомиссия, Евросовет, Европарламент, Совет Европы и Организация американских государств (ОАГ).

Страна из Южной Америки присоединилась к коммюнике саммита по Украине
Политика
Фото:Urs Flueeler / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X поблагодарил Микронезию за поддержку коммюнике.

Изначально итоговую декларацию саммита подписали 80 государств из 91 участвовавшего в конференции. Затем свои подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, ОАЭ, Армения, Таиланд и некоторые другие страны отказались подписывать документ.

В итоговой декларации швейцарского саммита содержатся требования о возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС и недопустимости угроз применения ядерного оружия, о полном и безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях и украинской сельхозпродукции, а также о возвращении украинских детей.

Россию на саммит в Швейцарии не пригласили. Президент Владимир Путин исключил «выход на мирное решение» без участия Москвы.

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Украина декларация саммит Микронезия
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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