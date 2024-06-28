Декларацию саммита по Украине подписала еще одна страна

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Urs Flueeler / Reuters)

Микронезия — островное государство в западной части Тихого океана — подписала итоговую декларацию мирного саммита по Украине, который проходил 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Список подписантов опубликован на сайте МИД Швейцарии.

Представители Микронезии не участвовали в конференции по Украине. Кроме нее документ после принятия подписали Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гайана, Замбия, Королевство Тонга, Малави и Маршалловы Острова. Таким образом, общее число государств-подписантов достигло 84.

Также среди подписавших коммюнике — частично признанное Косово и пять организаций. Это Еврокомиссия, Евросовет, Европарламент, Совет Европы и Организация американских государств (ОАГ).

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X поблагодарил Микронезию за поддержку коммюнике.

Изначально итоговую декларацию саммита подписали 80 государств из 91 участвовавшего в конференции. Затем свои подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, ОАЭ, Армения, Таиланд и некоторые другие страны отказались подписывать документ.

В итоговой декларации швейцарского саммита содержатся требования о возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС и недопустимости угроз применения ядерного оружия, о полном и безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях и украинской сельхозпродукции, а также о возвращении украинских детей.

Россию на саммит в Швейцарии не пригласили. Президент Владимир Путин исключил «выход на мирное решение» без участия Москвы.