Страна из Южной Америки присоединилась к коммюнике саммита по Украине
Южноамериканская страна Гайана появилась в списке поддержавших итоговую декларацию «саммита мира» по Украине, который прошел 15–16 июня в Швейцарии. Соответствующий список стран опубликован на сайте швейцарского МИДа.
Таким образом, число стран, которые поддержали декларацию, достигло 83.
Изначально декларацию поддержали 80 стран из 91, однако затем Ирак и Иордания отозвали свои подписи. Руанда также исчезла из списка поддержавших коммюнике.
Отказались от подписания Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, ОАЭ, Армения, Таиланд, Мексика и др.
Накануне итоговую декларацию подписала еще одна африканская страна — Малави.
Поддержали коммюнике также дружественные России Турция, Венгрия и Сербия. В Кремле утверждали, что отношения с этими странами не испортятся, российская сторона продолжит «разъяснять свою аргументацию».
Саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине прошел 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В итоговой декларации содержатся требования о возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС и недопустимости угроз применения ядерного оружия, о полном и безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях и украинской сельхозпродукции, а также о возвращении украинских детей.
Российских представителей на саммит в Швейцарии не пригласили. Президент Владимир Путин исключил «выход на мирное решение» без участия России.
Он также предложил два главных условия для начала мирных переговоров с Киевом: вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский счел их ультиматумом.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024