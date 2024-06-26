Страна из Южной Америки присоединилась к коммюнике саммита по Украине

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Южноамериканская страна Гайана появилась в списке поддержавших итоговую декларацию «саммита мира» по Украине, который прошел 15–16 июня в Швейцарии. Соответствующий список стран опубликован на сайте швейцарского МИДа.

Таким образом, число стран, которые поддержали декларацию, достигло 83.

Изначально декларацию поддержали 80 стран из 91, однако затем Ирак и Иордания отозвали свои подписи. Руанда также исчезла из списка поддержавших коммюнике.

Отказались от подписания Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, ОАЭ, Армения, Таиланд, Мексика и др.

Накануне итоговую декларацию подписала еще одна африканская страна — Малави.

Поддержали коммюнике также дружественные России Турция, Венгрия и Сербия. В Кремле утверждали, что отношения с этими странами не испортятся, российская сторона продолжит «разъяснять свою аргументацию».

Саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине прошел 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В итоговой декларации содержатся требования о возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС и недопустимости угроз применения ядерного оружия, о полном и безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях и украинской сельхозпродукции, а также о возвращении украинских детей.

Российских представителей на саммит в Швейцарии не пригласили. Президент Владимир Путин исключил «выход на мирное решение» без участия России.

Он также предложил два главных условия для начала мирных переговоров с Киевом: вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский счел их ультиматумом.