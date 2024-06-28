Путин потребовал грамотно распоряжаться деньгами на новые регионы
Ресурсы, которые выделены на поддержку уровня жизни в новых регионах России, необходимо осваивать грамотно, заявил президент Владимир Путин на онлайн-встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.
Президент подчеркнул, что новые регионы — неотъемлемая часть страны. Поэтому «уровень жизни людей на этих территориях должен в полном смысле, по всем направлениям соответствовать уровню жизни и возможностям на территории всей России», считает он. «Это непростой, нелегкий путь, но абсолютно реализуемая задача», — добавил Путин.
По словам главы государства, ресурсы для достижения этой цели уже выделены и нужно ими грамотно распорядиться.
В декабре 2022 года, вскоре после принятия в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Путин призывал уравнять уровень жизни там с общероссийским. Глава государства пообещал, что на новых территориях будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, и в дальнейшем эти субъекты «станут единым целым со всей страной» по ключевым вопросам экономики, социальной сферы, в области управления.
Тогда же президент поручил правительству разработать программу социально-экономического развития новых регионов для реализации поставленных целей к 2030 году. Правительство утвердило соответствующий документ в конце декабря 2023 года.
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