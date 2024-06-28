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Военная операция на Украине ,  
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Путин потребовал грамотно распоряжаться деньгами на новые регионы

Путин: ресурсами на новые регионы необходимо распоряжаться грамотно
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Ресурсы, которые выделены на поддержку уровня жизни в новых регионах России, необходимо осваивать грамотно, заявил президент Владимир Путин на онлайн-встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Президент подчеркнул, что новые регионы — неотъемлемая часть страны. Поэтому «уровень жизни людей на этих территориях должен в полном смысле, по всем направлениям соответствовать уровню жизни и возможностям на территории всей России», считает он. «Это непростой, нелегкий путь, но абсолютно реализуемая задача», — добавил Путин.

По словам главы государства, ресурсы для достижения этой цели уже выделены и нужно ими грамотно распорядиться.

Путин ответил на вопрос, какими он видит новые регионы через пять лет
Политика
Владимир Путин

В декабре 2022 года, вскоре после принятия в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Путин призывал уравнять уровень жизни там с общероссийским. Глава государства пообещал, что на новых территориях будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, и в дальнейшем эти субъекты «станут единым целым со всей страной» по ключевым вопросам экономики, социальной сферы, в области управления.

Тогда же президент поручил правительству разработать программу социально-экономического развития новых регионов для реализации поставленных целей к 2030 году. Правительство утвердило соответствующий документ в конце декабря 2023 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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