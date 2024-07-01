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Эксперты увидели резкий рост спроса на специалистов по видеоконференциям

Компании стали на 55% чаще искать специалистов в сфере видеоконференцсвязи
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Спрос на специалистов, умеющих устанавливать, обслуживать и развивать системы видеоконференцсвязи (ВКС), за год вырос на 55% по всей России. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и компании «Труконф» (есть у РБК).

Эксперты выяснили, что работодатели ценят умение соискателей работать с различными системами ВКС. Так, спрос на системных администраторов по сравнению с прошлым годом в целом увеличился на 16%, в то время как спрос на системных администраторов, которые умеют работать с системами ВКС, вырос на 76%. То же касается специалистов технической поддержки. Спрос на специалистов этой профессии в целом вырос на 50%, тогда как на соискателей со знаниями в сфере ВКС — на 57%.

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Больше всего в сотрудниках с навыками работы с ВКС заинтересованы в следующих регионах:

  • в Москве число рабочих мест увеличилось на 67%,
  • в Санкт-Петербурге — на 37%,
  • в Свердловской области — на 29%
  • в Московской области и Новосибирске — на 20%
  • в Иркутске — на 15%.

В связи с увеличением спроса на специалистов по работе с системами видеоконференцсвязи зафиксирован рост средней заработной платы в этой сфере. Так, наиболее высокий рост зарплаты наблюдается в вакансиях для специалистов технической поддержки. Их оплата труда в среднем выросла на 24,7 тыс. рублей и составляет 51,9 тыс. рублей. Наименьший рост зарплаты у системных администраторов — средняя оплата их труда увеличилась на 7,7 тыс. рублей и составляет 66,9 тыс. рублей. При этом максимальные значения заработной платы зафиксированы в вакансиях для системных инженеров (более 215 тыс. рублей) и сетевых инженеров (более 183 тыс. рублей).

По данным Росстата, в марте 2024 года количество вакансий на рынке труда увеличилось на 44% по отношению к марту 2023 года. Участники Рейтинга работодателей РБК отметили нехватку трудовых ресурсов на рынке труда. По данным RosExpert, нехватку массового персонала и IT-специалистов испытывают все отрасли. Острее всего нехватку персонала испытывают в технологическом секторе, промышленности и производстве, сфере товаров повседневного спроса (FMCG), банках и финансовых услугах.

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