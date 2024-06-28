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Протесты в Казахстане ,  
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Комиссия при Токаеве отказалась помиловать экс-премьера Масимова

Сюжет
Протесты в Казахстане
Карим Масимов
Карим Масимов (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Комиссия по вопросам помилования при президенте Казахстана рекомендовала отказать в прошении экс-премьера и бывшего главы Комитета нацбезопасности (КНБ) республики Карима Масимова, сообщил депутат Марат Башимов на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«На вопросы журналистов о рассмотрении вопросов о помиловании К. Масимова — комиссией рекомендовано ему отказать», — указал Башимов.

Он отметил, что само решение о помиловании находится в компетенции президента страны.

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Политика
Карим Масимов

Соответствующий запрос бывший премьер Масимов направил президенту Касым-Жомарту Токаеву в начале июня.

Масимов возглавлял правительство Казахстана в 2007–2012 и 2014–2016 годах, затем стал главой КНБ. На этом посту Масимов проработал до января 2022 года, его уволили на фоне массовых протестов. От экономических требований их участники перешли к политическим, произошли столкновения силовиков с демонстрантами, требующими ухода бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики. Погибли 239 человек, среди них 19 силовиков.

В январе 2022-го Масимов был уволен Токаевым, вскоре его обвинили в госизмене, затем под стражу поместили его бывших заместителей. В прошлом году в апреле его приговорили к 18 годам лишения свободы. Суд проходил в закрытом режиме, делу присвоили статус «совершенно секретно».

Генпрокуратура считает его главным организатором протестов, он внесен в реестр лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Масимов находится под арестом в следственном изоляторе КНБ по другому уголовному делу, его подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки (п. «3» ч. 3 ст. 218 и ч. 4 ст. 366 Уголовного кодекса Казахстана). Следователи вменяют ему получение $2 млн от представителей неназванного государства за закрытый контракт и элитного гостевого дома и земельного участка в столице на примерно 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур. В этом доме при обысках изъяли более $17 млн наличными, золотые слитки, антиквариат, 11 автомобилей бизнес-класса и другие предметы роскоши.

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Теги
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