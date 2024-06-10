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Протесты в Казахстане ,  
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Бывший премьер Казахстана попросил о помиловании по делу о захвате власти

Сюжет
Протесты в Казахстане
Экс-глава КНБ и бывший премьер, которого следствие считает главным организатором массовых протестов в Казахстане, попросил Токаева о помиловании. Его уже осудили на 18 лет, ведется еще одно дело о получении крупной взятки
Карим Масимов
Карим Масимов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Бывший премьер Казахстана Карим Масимов из СИЗО попросил президента Касым-Жомарта Токаева о помиловании, сообщили Informburo в ведомстве.

«Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании», — сообщили в КНБ.

Масимов возглавлял правительство Казахстана в 2007–2012 и 2014–2016 годах, затем стал главой КНБ. На этом посту Масимов проработал до января 2022 года, его уволили на фоне массовых протестов. От экономических требований их участники перешли к политическим, произошли столкновения силовиков с демонстрантами, требующими ухода бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики. Погибли 239 человек, среди них 19 силовиков.

В январе 2022-го Масимов был уволен Токаевым, вскоре его обвинили в госизмене, затем под стражу поместили его бывших заместителей. В прошлом апреле его приговорили к 18 годам лишения свободы. Суд проходил в закрытом режиме, делу присвоили статус «совершенно секретно».

Генпрокуратура считает его главным организатором протестов, он внесен в реестр лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Сейчас Масимов под арестом в следственном изоляторе КНБ, его подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки (п. 3 ч. 3 ст. 218 и ч. 4 ст. 366 УК Казахстана). Следователи подозревают, что он получил $2 млн от представителей неназванного государства за получение закрытого контракта. Также его подозревают в незаконном получении элитного гостевого дома и земельного участка в столице на примерно 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур. В этом доме при обысках изъяли более $17 млн наличными, золотые слитки, антиквариат, 11 автомобилей бизнес-класса и другие предметы роскоши.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека назвало дело против Масимова частью подавления правительством политической оппозиции. Врач Эрнест Браун, лечивший Масимова, предупредил о высоком риске смерти в случае его дальнейшего пребывания за решеткой от сердечного приступа или инсульта из-за тяжелой хронической ишемической болезни сердца.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Карим Масимов КНБ Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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