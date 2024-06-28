Иск Успенской к Киркорову рассмотрит Таганский суд Москвы
Таганский районный суд Москвы рассмотрит исковое заявление певицы Любови Успенской к другому известному исполнителю Филиппу Киркирову, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В своем заявлении Успенская требует защитить ее честь, достоинство и деловую репутацию, а также выплатить ей компенсацию морального вреда.
По мнению истицы, порочащими стали сведения из интервью под заголовком «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе» на портале «Топ-музыка «Ютуба». В настоящий момент доступ к публикации ограничен.
Басманный суд Москвы ранее отказался рассмотреть это заявление, так как истица ошиблась с подсудностью. Теперь иск принят к производству, идет подготовка к слушаниям.
Параллельно Замоскворецкий суд Москвы рассматривает иск Киркорова к Успенской. В заявлении певец просит признать порочащими его честь и достоинство сведения из видеоролика «Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз», размещенного в сети журналисткой Аленой Жигаловой.
В интервью Успенская назвала Киркорова «женоненавистником» и обвинила в порочащем поведении. Певец за это требует удалить ролик, опровергнуть указанные в нем сведения и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 10 млн руб.
Успенская же просит суд не удовлетворять этот иск и не согласна с тем, что опорочила артиста в интервью. По словам адвоката артистки Елены Сениной, Киркоров «затрудняется» обосновать размер запрашиваемой компенсации.
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