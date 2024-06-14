Суд в Москве отказался рассматривать иск певицы Успенской к Киркорову

Любовь Успенская (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Басманный районный суд Москвы вернул певице Любови Успенской ее исковое заявление к Филиппу Киркорову в связи с несоблюдением правил подсудности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Успенская составила иск, в котором назвала порочащими сведения, распространенные ответчиком в интервью «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!». Она попросила суд в том числе о защите деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению искового заявления Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства и деловой репутации.

В исковом заявлении Киркоров попросил признать порочащими его честь и достоинства сведения из видеоролика «Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз», размещенного в Сети журналисткой Аленой Жигаловой.

В интервью Успенская назвала Киркорова «женоненавистником» и обвинила в порочащем поведении. Певец попросил суд взыскать с нее компенсацию морального вреда в размере 10 млн руб., обязать Жигалову удалить видео и обязать ответчиков опровергнуть порочащие сведения.

Успенская попросила суд не удовлетворять этот иск и не согласна с тем, что опорочила артиста в интервью. К тому же, по словам адвоката артистки Елены Сениной, Киркоров «затрудняется» обосновать размер запрашиваемой компенсации. По словам адвоката, эта сумма «как минимум неуместна из-за ситуации в стране».

Очередное судебное заседание по иску Киркорова назначено на 26 июня 2024 года.