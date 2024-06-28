Сайт центра мониторинга «Инфосистемы Джет» атаковали злоумышленники
Утром в пятницу, 28 июня, оказался недоступен сайт центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет», сообщил РБК источник на рынке информационной безопасности. По его словам, на главной странице было вывешено поздравление с Днем конституции Украины. На момент написания заметки веб-ресурс не открылся.
Представитель «Инфосистемы джет» подтвердил РБК, что сайт был атакован. По его словам, на этом ресурсе представлена только справочная информация об услугах Jet CSIRT, его инфраструктура полностью изолирована от инфраструктуры центра и самой компании. Сайт администрировался
подрядчиком не из инфраструктуры «Инфосистемы Джет» с локальными учетными записями, уточнил собеседник. Он подчеркнул, что собственная IT-инфраструктура компании и Jet CSIRT не были затронуты атакой, никаких угроз для «Инфосистемы Джет» или его заказчиков не возникло.
Представитель не стал комментировать, кого компания подозревает в атаке и другие детали. «После получения сообщений об изменении состояния сайта мы временно отключили к нему доступ, в настоящее время проводится расследование совместно с подрядчиком, администрирующим сайт. По результатам расследования мы предоставим подробную информацию об инциденте», — заключил он.
После начала специальной военной операции на Украине взломы различных сайтов периодически происходят в обеих странах. Например, в этом году в нескольких регионах России взломали телеканалы во время Парада Победы. А пророссийские хакеры прервали эфир украинских телеканалов и показали трансляцию парада в Москве.
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