 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Сайт центра мониторинга «Инфосистемы Джет» атаковали злоумышленники

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Утром в пятницу, 28 июня, оказался недоступен сайт центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет», сообщил РБК источник на рынке информационной безопасности. По его словам, на главной странице было вывешено поздравление с Днем конституции Украины. На момент написания заметки веб-ресурс не открылся.

Представитель «Инфосистемы джет» подтвердил РБК, что сайт был атакован. По его словам, на этом ресурсе представлена только справочная информация об услугах Jet CSIRT, его инфраструктура полностью изолирована от инфраструктуры центра и самой компании. Сайт администрировался
подрядчиком не из инфраструктуры «Инфосистемы Джет» с локальными учетными записями, уточнил собеседник. Он подчеркнул, что собственная IT-инфраструктура компании и Jet CSIRT не были затронуты атакой, никаких угроз для «Инфосистемы Джет» или его заказчиков не возникло.

Представитель не стал комментировать, кого компания подозревает в атаке и другие детали. «После получения сообщений об изменении состояния сайта мы временно отключили к нему доступ, в настоящее время проводится расследование совместно с подрядчиком, администрирующим сайт. По результатам расследования мы предоставим подробную информацию об инциденте», — заключил он.

После начала специальной военной операции на Украине взломы различных сайтов периодически происходят в обеих странах. Например, в этом году в нескольких регионах России взломали телеканалы во время Парада Победы. А пророссийские хакеры прервали эфир украинских телеканалов и показали трансляцию парада в Москве.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
хакеры информационная безопасность кибератаки мониторинг
Материалы по теме
Сайт СДЭК частично возобновил работу
Технологии и медиа
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сайтов госучреждений
Технологии и медиа
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта «Компромат.ру»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
В Подмосковье во время трюка на инспектора ГИБДД упала машина Общество, 15:32
Поджигателю общежития в Москве, где погибли семеро, дали пожизненное Общество, 15:27
Минск отправил «Полонез» к границе Украины из-за сведений о разведке РДК Политика, 15:21
ЕС ввел санкции против «Трансконтейнера» и основателя Erich Krause Политика, 15:19
В «Google переводчике» появились удмуртский, чеченский и бурятский языки Технологии и медиа, 15:17
Потенциальные покупатели оценили возможность взять ипотеку после 1 июля Недвижимость, 15:15
Минобороны сообщило о взятии Раздоловки в ДНР Политика, 15:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ракова сообщила о запуске новых ИИ-сервисов для рентгенологов Город, 15:08
Чем проекты комплексного развития территорий в Москве выгодны инвесторам Pro, 15:08
Суд приостановил работу «Кухни на районе» после массового отравления Бизнес, 15:08
Опасность ракетной атаки на Белгородскую область продлилась 17 минут Политика, 15:07
IIHF не упомянула россиян среди лучших европейцев перед драфтом НХЛ Спорт, 14:57
Спрос на бюджетные участки без подряда в Подмосковье вырос на 60% Недвижимость, 14:48
Суперкомпьютер назвал фаворитов в матчах 1/8 финала Евро Спорт, 14:45