В КНДР заявили об успешном запуске боеголовок раздельного маневрирования
В КНДР провели испытание ракетных боеголовок раздельного маневрирования, передает Voice of Korea. Власти КНДР заявили о достижении успешного результата.
«26 июня Главное управление ракетостроения Корейской Народно-Демократической Республики успешно провело испытание по разделению и управлению наведением боеголовок отдельного маневрирования», — говорится в сообщении.
Испытание проводилось с целью обеспечить возможность противоракетной обороны, уточнили в материале. Технический эксперимент проводился в радиусе от 170 до 200 км с использованием двигателя первой ступени твердотопливной баллистической ракеты средней дальности.
Южнокорейские военные назвали заявление КНДР об успешном проведении испытания «обманом», сообщило 27 июня агентство Yonhap. Южнокорейская сторона считает, что в ходе испытания произошел взрыв ракеты. Представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея Ли Сон Чжун отметил, что Северная Корея «потерпела неудачу» в ходе последнего запуска космической ракеты и хочет скрыть провал испытаний.
26 июня КНДР запустила в сторону Японского моря гиперзвуковую ракету. Пролетев около 250 км, она взорвалась в воздухе. Предположительно, ракета была запущена из окрестностей Пхеньяна примерно в 5:30 по местному времени (23:30 мск).
Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми
Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности
Видео с места крушения пассажирского поезда
«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане
Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»
Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории
ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России
Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией
«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит
Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает
ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO
В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине