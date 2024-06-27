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Политика ,  
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В КНДР заявили об успешном запуске боеголовок раздельного маневрирования

Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters

В КНДР провели испытание ракетных боеголовок раздельного маневрирования, передает Voice of Korea. Власти КНДР заявили о достижении успешного результата.

«26 июня Главное управление ракетостроения Корейской Народно-Демократической Республики успешно провело испытание по разделению и управлению наведением боеголовок отдельного маневрирования», — говорится в сообщении.

Испытание проводилось с целью обеспечить возможность противоракетной обороны, уточнили в материале. Технический эксперимент проводился в радиусе от 170 до 200 км с использованием двигателя первой ступени твердотопливной баллистической ракеты средней дальности.

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Фото:Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Южнокорейские военные назвали заявление КНДР об успешном проведении испытания «обманом», сообщило 27 июня агентство Yonhap. Южнокорейская сторона считает, что в ходе испытания произошел взрыв ракеты. Представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея Ли Сон Чжун отметил, что Северная Корея «потерпела неудачу» в ходе последнего запуска космической ракеты и хочет скрыть провал испытаний.

26 июня КНДР запустила в сторону Японского моря гиперзвуковую ракету. Пролетев около 250 км, она взорвалась в воздухе. Предположительно, ракета была запущена из окрестностей Пхеньяна примерно в 5:30 по местному времени (23:30 мск).

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Теги
КНДР Южная Корея боеголовки ракеты испытания
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