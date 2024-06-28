Белых пришел в суд на апелляцию по делу о злоупотреблении полномочиями
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который 21 июня вышел на свободу после отбывания восьмилетнего срока за взятки, явился на заседание Кировского областного суда по апелляции по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
Белых не стал давать комментариев журналистам.
На вопрос о самочувствии Белых ответил, что не падает. Он пообещал дать комментарии после заседания, а в суде сказал, что выходит на новую работу с 8 июля, но не уточнил, чем будет заниматься.
Гособвинение в начале прошлого декабря просило для Белых 12 лет с запретом на три года занимать должности на государственной службе и штрафом более 48 млн руб. Однако подсудимого освободили от наказания по делу о превышении полномочий за истечением срока давности. Его признали виновным по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями) и отпустили в связи с истечением срока давности.
Вынесение решения по апелляции в деле о злоупотреблении полномочиями суд отложил на 8 июля.
В июне 2024 года Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания за взятки. Тогда он рассказал, что отдаст приоритет семье, детям и работе, и напомнил, что в Кировском областном суде продолжается производство по еще одному делу, в котором также должен принять участие.
Белых в 2005–2008 годах был председателем партии «Союз правых сил», а в 2009-м назначен губернатором Кировской области. В июне 2016 года его задержали в Москве по обвинению в получении взятки в размере €400 тыс. По версии следствия, Белых получал денежные средства в обмен на покровительство в бизнесе.
Спустя месяц президент России Владимир Путин снял его с должности с формулировкой об «утрате доверия». В 2018 году Белых приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб. по делу о коррупции. Свою вину он не признал.
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