Белых пришел в суд на апелляцию по делу о злоупотреблении полномочиями

Никита Белых (второй справа) (Фото: Анастасия Аверкова / ТАСС)

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который 21 июня вышел на свободу после отбывания восьмилетнего срока за взятки, явился на заседание Кировского областного суда по апелляции по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Белых не стал давать комментариев журналистам.

На вопрос о самочувствии Белых ответил, что не падает. Он пообещал дать комментарии после заседания, а в суде сказал, что выходит на новую работу с 8 июля, но не уточнил, чем будет заниматься.

Гособвинение в начале прошлого декабря просило для Белых 12 лет с запретом на три года занимать должности на государственной службе и штрафом более 48 млн руб. Однако подсудимого освободили от наказания по делу о превышении полномочий за истечением срока давности. Его признали виновным по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями) и отпустили в связи с истечением срока давности.

Вынесение решения по апелляции в деле о злоупотреблении полномочиями суд отложил на 8 июля.

В июне 2024 года Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания за взятки. Тогда он рассказал, что отдаст приоритет семье, детям и работе, и напомнил, что в Кировском областном суде продолжается производство по еще одному делу, в котором также должен принять участие.