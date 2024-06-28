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Собянин назвал выпускной необычным днем для московских школьников

Собянин поздравил москвичей с окончанием школы
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Выпускной станет особенным днем для московских школьников, заявил столичный мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Первый важный шаг во взрослую жизнь делают больше 67 тыс. одиннадцатиклассников и около 110 тыс. девятиклассников. Ребята, от всей души поздравляю», — написал Собянин. Он отметил, что Москва гордится выпускниками и всегда готова помочь им в стремлениях.

Мэр Москвы напомнил, что в 2024 году на Всероссийской олимпиаде школьников столичные одиннадцатиклассники взяли свыше 550 наград. Выпускники предпрофессиональных классов уже знакомы с программами вузов благодаря партнерству школ с ведущими учебными учреждениями, отметил Собянин.

«Впереди выбор профессии и поступление. Но сегодня праздник — Московский выпускной! Центральной площадкой традиционно станет Парк Горького», — уточнил мэр.

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Фото:Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images

Президент Владимир Путин тоже поздравил выпускников с окончанием школы. Он призвал их самореализоваться и найти дело по душе, потому что тогда бывшим школьникам будут под силу «самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других». Глава государства напомнил, что главная опора для каждого человека — это семья, и добавил, что выпускникам стоит придерживаться самых лучших семейных традиций.

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21 июня 1958 года
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