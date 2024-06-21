Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США

Студенты-иностранцы, окончившие американские учебные заведения, должны получать грин-карту к своему диплому об окончании вуза, заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу All-In Podcast.

«Ты оканчиваешь колледж, я думаю, ты достоин получить автоматически грин-карту как часть диплома, чтобы иметь возможность остаться в нашей стране», — сказал Трамп. Он добавил, что самые квалифицированные выпускники, которые могут внести значительный вклад в развитие США, смогут остаться в стране.

На вопрос ведущих о том, может ли Трамп пообещать предоставить больше возможностей «импортировать в Америку лучших и самых ярких людей со всего мира», экс-президент сказал, что он обещает, потому что согласен с этой целью.

Грин-карта — аналог вида на жительство в США. Лотерея грин-карт проводится в США с 1990 года. Каждый год победителями становятся 50 тыс. человек, которые получают вид на жительство и разрешение на работу в Соединенных Штатах.

Трамп намерен вновь баллотироваться на пост президента США в ноябре 2024 года. В мае Wall Street Journal со ссылкой на советников и сторонников Дональда Трампа сообщила, что его команда готовит подробные планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Цель проекта — остановить поток мигрантов через границу с Мексикой, свернуть иммиграционную программу нынешних властей и создать основу для, как выразился сам Трамп, крупнейшей массовой депортации в истории США.