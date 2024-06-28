Путин призвал выпускников самореализовываться

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Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы, видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля.

В обращении к бывшим школьникам глава государства дал несколько напутствий, призвав реализовать свое призвание и найти дело по душе.

«Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других. Точно так же, как для вас стали примером и наши великие предки, и выдающиеся современники, которые ярко и достойно проявили себя и в учебе, и в творчестве, и в работе, и порой в сложных испытаниях», — отметил Путин.

Президент напомнил, что главная опора для каждого человека — это семья. Он выразил уверенность, что выпускники продолжат «все самые лучшие семейные традиции» и сумеют построить будущее вместе. В завершение обращения Путин пожелал выпускникам успехов, свершений, выдающихся достижений и побед.

В 2024 году в вузах выделили максимальное число бюджетных мест — 621 тыс. Почти 30 тыс. из них предусмотрены для выпускников школ новых регионов. Больше всего бюджетных мест традиционно выделено для будущих учителей — 75 тыс. мест. Для IT-направлений — 48,5 тыс. бюджетных мест, на клиническую медицину — почти 30 тыс. мест, на направления сельского, лесного, рыбного хозяйства — 27 тыс. мест, а на машиностроение 21,5 тыс. мест.