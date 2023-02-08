Дефицит торгового баланса США приблизился к $1 трлн

В последние три года дефицит торгового баланса США постоянно растет: показатель 2022 года в $948,1 оказался выше прошлогоднего почти на $100 млрд и выше показателя 2020-го почти на $300 млрд

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В 2022 году дефицит торгового баланса США вырос до рекордных $948,1 млрд, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные Минторга страны.

Как указывает издание, рост показателя за год составил 12,2%. В декабре дефицит составил $67,4 млрд — после этого произошло увеличение дефицита на 10,5%, поскольку фиксировался рост импорта на фоне увеличения спроса на потребительские товары и автомобили. Импорт в последнем месяце 2022-го вырос на 1,3%, а экспорт сократился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Торговый баланс представляет собой соотношение экспорта и импорта. Дефицит возникает, если импорт превалирует над экспортом.

Газета отмечает, что в прошлом году в США вырос и экспорт, и импорт, за счет которого удовлетворялся внутренний спрос. Кроме того, на дефицит повлияло положение доллара как мировой валюты.

В 2021-м дефицит торгового баланса США составлял $859,1 млрд, в 2020-м — $676,7 млрд, указывало агентство Reuters.



WSJ приводит некоторые данные и по китайской экономике. В частности, в декабре экспорт товаров из Китая в декабре упал на 9,9% по сравнению с 2021-м, в ноябре падение было менее значительным — 8,7%. Тем не менее, в общем за 2022-й экспорт в Китае вырос на 7% до $3,6 трлн.

Рекордным стал и дефицит торгового баланса Франции — он в 2022-м достиг €164 млрд, пишет Le Figaro со ссылкой на данные Министерства внешней торговли страны. В 2021 году показатель составлял €84,7 млрд. Однако в сфере услуг, напротив, был получен профицит, уточняет издание, он составил €50 млрд, и это на €14 млрд больше, чем было в 2021 году.

Россия приостановила публикацию данных по внешней торговле весной прошлого года. Однако в октябре первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сообщал, что экспорт из России за девять месяцев 2022-го составил $431 млрд (плюс 25% к прошлогоднему уровню), а импорт — $180 млрд (минус 16%). Из этих данных следует, что товарооборот в январе—сентябре составил $611 млрд и дефицита торгового баланса не было.