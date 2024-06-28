Байден перепутал Путина с Трампом, говоря о Украине
Действующий президент США Джо Байден во время дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом по ошибке назвал его российским лидером — Владимиром Путиным.
«Если вы посмотрите на то, что Трамп сделал на Украине, этот парень сказал Трампу: «Делай, что хочешь, делай вообще что захочешь» — и это именно то, что Трамп сделал для Путина — позволил ему делать, что угодно», — сказал действующий президент.
Президент США неоднократно допускал оговорки в своих выступлениях. Например, в феврале 2024 года он рассказал о встрече с канцлером Германии в 2021 году, назвав его Гельмутом Колем, который умер в июне 2017 года. На самом деле в 2021 году правительство Германии возглавляла Ангела Меркель.
Ошибки в речах допускал и Трамп. К примеру, прошлой осенью он назвал венгерского премьера Виктора Орбана президентом Турции.
Республиканцы используют оговорки демократа Байдена в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение возможности главы государства продолжать возглавлять США.
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