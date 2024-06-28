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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили три дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Никто не пострадал, разрушений нет, добавил глава региона. На месте работают оперативные службы.

Богомаз сообщил об уничтожении 12 дронов над Брянской областью за час
Политика
Губернатор Брянской области Александр Богомаз

После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под атаки беспилотников. Так, за ночь 23 июня силы ПВО уничтожили 33 дрона: 28 из них сбили над Брянской областью, над Смоленской и Липецкой — по два, еще один над Тульской, отчиталось Минобороны.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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