Над Брянской областью сбили три дрона
Средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Никто не пострадал, разрушений нет, добавил глава региона. На месте работают оперативные службы.
После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под атаки беспилотников. Так, за ночь 23 июня силы ПВО уничтожили 33 дрона: 28 из них сбили над Брянской областью, над Смоленской и Липецкой — по два, еще один над Тульской, отчиталось Минобороны.
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