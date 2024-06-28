Разбившего дверь у посольства Норвегии мужчину оштрафовали на ₽500

Суд в Москве оштрафовал на ₽500 разбившего дверь у посольства Норвегии мужчину

Пресненский суд Москвы оштрафовал Ильхома Шарипова, который разбил стеклянную дверь в здании посольства Норвегии в столице, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по городу.

По данным инстанции, он «нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение, нецензурно выражался» и разбил стеклянную дверь у посольства Норвегии в России. В пресс-службе не уточнили, когда именно было совершено правонарушение.

Шарипова признали виновным в мелком хулиганстве — ч. 1 ст. 20.1 КоАП. Суд назначил ему минимальный штраф — 500 руб.

В начале мая мужчину, который в марте 2022 года на грузовике въехал в ворота российского посольства в Дублине, оправдали по обвинению в опасном вождении. Решение по второму пункту — о причинении ущерба в размере €13250 — тогда не приняли. Мужчину отпустили под залог.