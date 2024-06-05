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Политика ,  
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Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане

Гражданин Сирии открыл огонь у посольства США в Ливане, его ранили, задержали и госпитализировали, сообщает ливанская армия. По данным Al Hadath, стрелок был один. Дипмиссия заявила, что находится в безопасности

Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане
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Возле посольства США в пригороде Бейрута Авкаре произошла стрельба, сообщила армия Ливана, передает Al Mayadeen. Военные отреагировали на открытую у здания стрельбу, нападавший — гражданин Сирии — ранен, арестован и госпитализирован.

Источник Al Hadath заявил, что огонь открыл один стрелок, после его ранения армия прочесала местность в поисках других преступников. Как отмечает телеканал, ранее ливанские СМИ писали о трех нападавших, одного из которых армия Ливана ликвидировала. Согласно сообщениям, стрельбу было слышно на протяжении получаса, позже «дорога, ведущая к посольству США из Дбайе и Авкара, была отрезана».

«В 8:34 по местному времени сообщалось об обстреле из стрелкового оружия в районе входа в посольство США. Благодаря быстрой реакции [армии Ливана, ливанской Службы внутренней безопасности] и службы безопасности нашего посольства наш объект и наша команда находятся в безопасности. Расследование продолжается, и мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами принимающей страны», — написало посольство США в Ливане на странице в X.

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Политика
Фото:Makhmoud Khaled / Getty Images

Это не первый случай стрельбы у посольства. В сентябре 2023 года представитель посольства США в Ливане Джейк Нельсон заявил о стрельбе из стрелкового оружия вблизи входа в здание. Тогда, по его словам, никто не пострадал.

Источник ТАСС в Службе безопасности Ливана сообщил, что в сторону здания посольства стреляли из автомата из проезжавшего мимо джипа. В результате был поврежден один автомобиль военной охраны, стоявший у ограды.

США перенесли свое посольство в пригород Бейрута Авкар после того, как 18 апреля 1983 года начиненный взрывчаткой грузовик с террористом-смертником за рулем протаранил центральные ворота американской дипмиссии в ливанской столице. В результате взрыва погибли 17 американцев и 46 ливанцев. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Хезболла».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Посольство США Ливан стрельба Сирия
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