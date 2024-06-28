Жителей еще двух регионов предупредили об опасности атаки дронов

В Курской области объявили опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

За несколько минут до этого аналогичный сигнал в то же время запустили в Белгородской области, сообщило региональное управление МЧС.

Часом ранее об опасности атаки беспилотников предупредили жителей Воронежской области.

После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам беспилотников.

Так, за ночь 27 июня средства ПВО сбили семь дронов: четыре над Тверской, два над Московской и еще один над Белгородской областью.