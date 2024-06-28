 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жителей еще двух регионов предупредили об опасности атаки дронов

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявили опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

За несколько минут до этого аналогичный сигнал в то же время запустили в Белгородской области, сообщило региональное управление МЧС.

Часом ранее об опасности атаки беспилотников предупредили жителей Воронежской области.

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
Политика

После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам беспилотников.

Так, за ночь 27 июня средства ПВО сбили семь дронов: четыре над Тверской, два над Московской и еще один над Белгородской областью.

Кадры с места пожара в Ярославской области

На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки

В Москве открыли первые Центры ментального здоровья

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Белгородская область Курская область беспилотники
Материалы по теме
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
Политика
Минэк протестирует доставку грузов дронами без внешнего контроля
Технологии и медиа
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
Над Брянской областью сбили три дрона Политика, 03:18
Вице-премьер Украины раскрыла долю теневой экономики страны Экономика, 02:55
Из Бразилии экстрадировали россиянку по делу о мошенничестве Общество, 02:41
Разбившего дверь у посольства Норвегии мужчину оштрафовали на ₽500 Общество, 02:34
Северная Корея решила поставлять в Россию яблоки и женьшень Экономика, 02:06
Развожаев пообещал усилить ПВО Севастополя Политика, 02:06
Жителей еще двух регионов предупредили об опасности атаки дронов Политика, 01:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гросси оценил риски из-за уничтожения поста радиационного контроля ЗАЭС Политика, 01:33
Новый глава Евросовета Кошта сообщил, что приступит к работе с 1 декабря Политика, 01:25
В МВФ назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике Экономика, 01:14
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов Политика, 00:50
В Белом доме сообщили, что Байден не планирует помиловать Ассанжа Политика, 00:33
Критикующая политику России Каллас сменит Борреля во главе дипломатии ЕС Политика, 00:32
Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии Общество, 00:03