 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Опасность атаки дронов объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«Силы ПВО наготове», — подчеркнул он. Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за публикациями официальных источников.

Губернатор Воронежской области ввел режим ЧС после атаки ВСУ
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

Воронежская область неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников. В частности, в ночь на 25 июня силы ПВО сбили два аппарата над регионом. Обломки одного из дронов упали в промзоне, там вспыхнул пожар. Никто из местных жителей не пострадал, уточнил Гусев.

Кадры с места пожара в Ярославской области

На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки

В Москве открыли первые Центры ментального здоровья

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Воронежская область беспилотники Александр Гусев
Материалы по теме
Воронежский губернатор заявил о стабилизации ситуации после атаки ВСУ
Политика
Губернатор Воронежской области ввел режим ЧС после атаки ВСУ
Политика
На промзоне в Воронежской области произошел пожар после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
Гросси оценил риски из-за уничтожения поста радиационного контроля ЗАЭС Политика, 01:33
Новый глава Евросовета Кошта сообщил, что приступит к работе с 1 декабря Политика, 01:25
В МВФ назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике Экономика, 01:14
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов Политика, 00:50
В Белом доме сообщили, что Байден не планирует помиловать Ассанжа Политика, 00:33
Критикующая политику России Каллас сменит Борреля во главе дипломатии ЕС Политика, 00:32
Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии Общество, 00:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Доля желающей неограниченно тратить деньги молодежи упала с 70% до 57% Инвестиции, 00:00
Умер вошедший в историю сборной России хоккеист. Чем запомнился Березин Спорт, 00:00
Минэк протестирует доставку грузов дронами без внешнего контроля Технологии и медиа, 00:00
Как устроена политическая система Ирана и за что в ней отвечает президент База знаний, 00:00
Звезду шоу «Чудаки» получил условный срок за нападение на брата Общество, 27 июн, 23:51
В Словакии пассажирский поезд протаранил автобус и загорелся Общество, 27 июн, 23:45
Власти рассказали о попытках «выманить» у севастопольцев кадры атаки Общество, 27 июн, 23:34