В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Опасность атаки дронов объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«Силы ПВО наготове», — подчеркнул он. Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за публикациями официальных источников.

Воронежская область неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников. В частности, в ночь на 25 июня силы ПВО сбили два аппарата над регионом. Обломки одного из дронов упали в промзоне, там вспыхнул пожар. Никто из местных жителей не пострадал, уточнил Гусев.