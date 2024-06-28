В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
Опасность атаки дронов объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
«Силы ПВО наготове», — подчеркнул он. Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за публикациями официальных источников.
Воронежская область неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников. В частности, в ночь на 25 июня силы ПВО сбили два аппарата над регионом. Обломки одного из дронов упали в промзоне, там вспыхнул пожар. Никто из местных жителей не пострадал, уточнил Гусев.
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