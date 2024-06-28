Северная Корея решила поставлять в Россию яблоки и женьшень
КНДР может начать поставки яблок и женьшеня в Россию, сообщил Россельхознадзор после переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта и зампредседателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхор.
Данкверт подтвердил возможность ввоза в Россию северокорейских яблок, а Ким Су Чхор добавил, что страна может также поставлять женьшень. Он также отметил интерес в увеличении поставок из России сельскохозяйственных животных и молочных продуктов.
В июне президент России Владимир Путин впервые с 2000 года посетил КНДР. Во время переговоров он и его северокорейский коллега Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Одним из ключевых пунктов договора стала статья о военной помощи, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств.
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