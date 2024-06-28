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Военная операция на Украине ,  
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Гросси оценил риски из-за уничтожения поста радиационного контроля ЗАЭС

Гросси: уничтожение поста контроля радиации ЗАЭС не повлияет на безопасность
Сюжет
Военная операция на Украине

Уничтожение поста радиационного контроля на Запорожской АЭС не повлияло на безопасность станции, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова приводит пресс-служба организации.

«Потеря одной станции радиационного контроля не оказывает прямого влияния на безопасность ЗАЭС, но является частью продолжающегося снижения безопасности и остается причиной глубокой обеспокоенности», — сказал он. Пресс-служба отметила, что из 14 постов радиационного контроля ЗАЭС в настоящее время не работают четыре.

ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля на ЗАЭС
Политика
Фото:znppofficial / Telegram

ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля 26 июня. Уровень радиации не превысил естественных фоновых значений, подчеркнули на ЗАЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире. Станция неоднократно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. Москва и Киев обвиняют друг друга в атаках на Запорожскую АЭС. В начале июня Гросси отметил, что ситуация остается нестабильной. На ЗАЭС «нарушены все столпы ядерной безопасности», отметил он.

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Теги
Рафаэль Гросси МАГАТЭ Запорожская АЭС
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