Гросси оценил риски из-за уничтожения поста радиационного контроля ЗАЭС
Уничтожение поста радиационного контроля на Запорожской АЭС не повлияло на безопасность станции, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова приводит пресс-служба организации.
«Потеря одной станции радиационного контроля не оказывает прямого влияния на безопасность ЗАЭС, но является частью продолжающегося снижения безопасности и остается причиной глубокой обеспокоенности», — сказал он. Пресс-служба отметила, что из 14 постов радиационного контроля ЗАЭС в настоящее время не работают четыре.
ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля 26 июня. Уровень радиации не превысил естественных фоновых значений, подчеркнули на ЗАЭС.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире. Станция неоднократно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. Москва и Киев обвиняют друг друга в атаках на Запорожскую АЭС. В начале июня Гросси отметил, что ситуация остается нестабильной. На ЗАЭС «нарушены все столпы ядерной безопасности», отметил он.
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