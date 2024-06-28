Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии

Сальмонеллу обнаружили в свинине от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

«По факту выявленного нарушения Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за поступающей продукцией с указанного предприятия», — цитирует агентство сообщение пресс-службы. При повторном нарушении поставки продукции ограничат, подчеркнули в ведомстве.

Сальмонеллы вызывают резкое повышение температуры, боль в области живота, тошноту и рвоту. Симптомы появляются через 12–36 часов после попадания бактерии в организм, а сама болезнь длится от двух до семи дней.

В 2023 году Россельхознадзор уже вводил усиленный контроль из-за выявления Listeria monocytogenes в свинине.

В начале июня в Калининграде более 30 человек заразились сальмонеллезом после употребления продукции фирмы по доставке здорового питания. СК завел дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Причиной отравления стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, уточнил Роспотребнадзор.