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В Париже прокуратура возбудила дело из-за сальмонеллы в Kinder

Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прокуратура Парижа инициировала расследование по факту загрязнения бактериями-сальмонеллами шоколада Kinder, который производит итальянская компания Ferrero в Бельгии, сообщает газета Libération.

Как указывает издание, случаи заражения сальмонеллезом у детей, съевших шоколад Kinder, зафиксированы не только во Франции, но еще в восьми странах Европы. Всего выявили 150 случаев сальмонеллеза, в основном у детей до десяти лет. После многочисленных жалоб были изъяты тысячи тонн продукции Ferrero, пишет газета.

Дело возбуждено по факту «непреднамеренного посягательства на физическую неприкосновенность», «угрозы жизни других людей» и «обмана, усугубляемого опасностью для здоровья человека».

В Бельгии также проводится проверка, завод, находящийся в Арлоне, закрыт с 8 апреля, указывает Libération. Загрязнение сальмонеллами на заводе обнаружили еще в декабре прошлого года, однако компания не известила власти об этом.

Руанда изымет продукцию Kinder из-за обнаружения сальмонеллы
Общество
Фото:Stefano Rellandini / Reuters

Шоколад с завода в Арлоне поставлялся в том числе и в Россию. Роспотребнадзор в начале апреля сообщил, что
бактерия может быть обнаружена в нескольких видах продукции: это новогодние подарочные наборы конфет Kinder Happy Moments и Kinder Mix, фигурка Санта-Клауса с шоколадными яйцами внутри Kinder Circus, а также конфеты Sсhoko-Bons и яйцо Kinder Uovo Maxi. В российском представительстве Ferrero РБК заявили, что добровольно отзовут продукцию, которая была произведена на бельгийском заводе с 1 июня 2021-го по 8 апреля 2022 года, в список вошли перечисленные Роспотребнадзором товары.

Теги
Kinder сальмонеллез Париж
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Роспотребнадзор изымет продукцию Kinder из-за выявления сальмонеллы
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