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Война с хуситами ,  
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Хуситы нанесли удар по судну Seajoy в Красном море

Сюжет
Война с хуситами
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы нанесли удар по судну Seajoy в Красном море, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

Атаку на балкер под флагом Мальты совершили с использованием дронов, ракет и беспилотного катера. По словам представителя группировки, по кораблю был нанесен «прямой и точный удар».

Кроме того, группировка при поддержке иракского исламского сопротивления атаковала «важную цель» в израильском порту Хайфы. Удары нанесли крылатыми ракетами.

В ночь на 27 июня группировка объявила, что использовала гиперзвуковую ракету против израильского судна в Аравийском море. Хуситы ударили по кораблю MSC Manzanillo в порту Хайфы.

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Фото:Osamah Yahya / dpa / Global Look Press

С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют в Красном море и Аденском заливе корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. При этом атакам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.

В ответ на это Великобритания и США с января стали наносить удары по объектам движения в Йемене при поддержке международной коалиции.

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Теги
хуситы Йемен Мальта Красное море
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