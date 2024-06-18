В RuTube назвали неправомерной блокировку приложения в App Store

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RuTube считает неправомерной блокировку сервиса в App Store, сообщили РБК в пресс-службе компании.

В компании отметили, что «уже подали на апелляцию».

«Мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время приложение вернулось в App Store, и сразу сообщим об этом в своем телеграм-канале», — сообщили в RuTube.

Пресс-служба видеохостинга не ответила на вопрос о связи блокировки в App Store с размещением на площадке пиратского контента.

18 июня приложение RuTube заблокировали в магазине App Store компании Apple. Видеохостинг сообщил, что работает над этим вопросом, блокировку назвали временной.

В августе 2022 года Apple обязала RuTube скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении. Apple дала на решение проблемы две недели. Российскому видеохостингу предложили либо удалить проспонсированный государством контент, либо сделать приложение доступным только для пользователей из России. В противном случае компания пригрозила его удалить. Позднее RuTube разрешил скачивать свое приложение для iOS только в России.