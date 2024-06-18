 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Технологии и медиа ,  
0 

В RuTube назвали неправомерной блокировку приложения в App Store

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

RuTube считает неправомерной блокировку сервиса в App Store, сообщили РБК в пресс-службе компании.

В компании отметили, что «уже подали на апелляцию».

«Мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время приложение вернулось в App Store, и сразу сообщим об этом в своем телеграм-канале», — сообщили в RuTube.

Пресс-служба видеохостинга не ответила на вопрос о связи блокировки в App Store с размещением на площадке пиратского контента.

App Store заблокировал приложение RuTube
Технологии и медиа

18 июня приложение RuTube заблокировали в магазине App Store компании Apple. Видеохостинг сообщил, что работает над этим вопросом, блокировку назвали временной.

В августе 2022 года Apple обязала RuTube скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении. Apple дала на решение проблемы две недели. Российскому видеохостингу предложили либо удалить проспонсированный государством контент, либо сделать приложение доступным только для пользователей из России. В противном случае компания пригрозила его удалить. Позднее RuTube разрешил скачивать свое приложение для iOS только в России.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Россия Apple App Store Видеохостинг Rutube

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
App Store заблокировал приложение RuTube
Технологии и медиа
Роскомнадзор добавил Twitch, «Дзен» и Rutube в реестр социальных сетей
Политика
«Ъ» узнал о планах Rutube потратить ₽30 млрд, чтобы догнать YouTube
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
Футболист «Ювентуса» из-за травмы больше не сыграет за Сербию на Евро Спорт, 16:57
ФАС завела дело против Альфа-Банка из-за рекламы дебетовой карты Финансы, 16:52
Игрок сборной Германии сломал фанату руку перед матчем открытия Евро Спорт, 16:51
Какой была Анук Эме, сыгравшая легенду о женщине. Фотогалерея Общество, 16:50 
Госдума ограничила плавающие ставки по потребительским кредитам Экономика, 16:49
Уоррен Баффет увеличил долю в Occidental Petroleum до 29% Инвестиции, 16:48
Джастина Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение в нетрезвом виде Общество, 16:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В RuTube назвали неправомерной блокировку приложения в App Store Технологии и медиа, 16:45
Путин назначил нового посла России в Киргизии Политика, 16:43
Мбаппе избежал операции, Хорватия без Влашича. Что происходит на Евро Спорт, 16:40
Дума одобрила проект о новом режиме высылки мигрантов Политика, 16:37
СК назвал производителя салата, вызывающего симптомы ботулизма Общество, 16:36
ВТБ организует выпуск ЦФА на премиальную недвижимость в Москве Инвестиции, 16:30
Адвокат экс-главы «Автодора» сообщил о намерении обжаловать приговор Общество, 16:29