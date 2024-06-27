В Финляндии упростят изъятие жилья у не выходящих на связь собственников

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Финские власти упростят способ доставки уведомлений о конфискации недвижимости для собственников, которые задерживают выплаты по счетам и не выходят на связь, сообщает пресс-служба Минюста страны.

Поправки к закону о жилищных корпорациях коснутся в том числе российских граждан.

Владеющие жилплощадью в Финляндии россияне столкнулись с невозможностью оплатить счета за недвижимость в стране. Из-за санкций финские банки прекратили обмен платежами с Россией.

Сейчас для конфискации недвижимости из-за долгов финские жилищные кооперативы обязаны выдать должнику предупреждение об изъятии жилья через курьерские и почтовые службы.

«Вступление во владение недвижимостью кондоминиумами иногда безуспешно, если уведомления для собственника не могут быть доставлены за границу. В Восточной Финляндии возникли проблемы с доставкой уведомлений в Россию. Это ставит в невыгодное положение акционерные жилищные компании», — говорится в сообщении.

Поправки к закону позволят оформить уведомление о вступлении во владение имуществом кондоминиумами даже в том случае, если владелец недвижимости находится за границей и ему нельзя вручить уведомление.

Законодательную реформу одобрил парламент страны, новые нормы должны вступить в силу 8 июля 2024 года.

В середине июня власти Финляндии заявили, что готовят шаги по устранению потенциальных рисков безопасности, связанных с недвижимостью, принадлежащей россиянам и находящейся рядом с критически важной инфраструктурой. В стране провели полную картографию владений россиян.

Кроме того, в республике начали разработку проекта полного запрета на покупку недвижимости для граждан государств, которые «нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии».