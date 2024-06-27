Владимир Путин наградил орденом Почета президента Республики Конго

Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета. Документ опубликован на сайте правовых актов.

«За большой вклад в развитие и укрепление отношений между РФ и Республикой Конго наградить [Дени Сассу-Нгессо] орденом Почета», — говорится в документе.

Два дня назад президент Конго приехал с визитом в Москву. В аэропорту его встречали заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Конго в России Давид Мадука.

В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Конго с визитом. Российскую делегацию встретил глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо. Переговоры с местным руководством прошли в городе Ойо.