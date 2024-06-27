Глава разведки США обсудит в Сеуле последствия сближения КНДР и России

Аврил Хейнс (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс посетит Южную Корею и встретится с президентом Юн Сок Ёлем в пятницу, 28 июня, чтобы обсудить тесное сотрудничество между Россией и КНДР и растущее напряжение на Корейском полуострове, сообщает Reuters со ссылкой на материалы газеты Joongang Ilbo.

«Хейнс встретится с Юном и обсудит углубление российско-северокорейских связей и провокационные шаги Пхеньяна», — говорится в публикации.

Встреча будет неофициальной, и представители стран не собираются предавать их обсуждения огласке, уточнило агентство.

Речь идет о встрече президента России Владимира Путина с главой КНДР в Пхеньяне 18–19 июня, во время которой они подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Кроме того, 26 июня в КНДР провели испытание ракетных боеголовок раздельного маневрирования. Власти заявили о достижении успешного результата.

Испытание проводилось с целью обеспечить возможность противоракетной обороны, уточнило тогда издание Voice of Korea.