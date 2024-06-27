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Общество ,  
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«Трансмашхолдинг» пообещал проверить все поезда после расцепления на МЦД

&laquo;Иволга 4.0&raquo;
«Иволга 4.0» (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Компания «Трансмашхолдинг», производитель поездов «Иволга», пообещала проинспектировать все поезда после расцепления вагонов «Иволга 4.0» на МЦД-3 в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В «Трансмашхолдинге» заявили, что причины произошедшего устанавливаются, а также рассказали о принятых мерах.

«Оперативно была сформирована экспертная группа из представителей завода-изготовителя, представителей инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства. <...> Запланировано проведение инспекции всех поездов», — говорится в сообщении.

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Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Инцидент произошел 27 июня 2024 года на станции МЦД-3 Кратово в Подмосковье. По сообщению пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), все пассажиры успели выйти из поезда на платформу.

ЦППК также предупредила о задержке поездов в сторону Зеленограда — Крюково и пообещала совместно с производителем провести внутреннюю проверку.

Через пару часов после инцидента поезд убрали с путей вспомогательным локомотивом и начали вводить движение в график.

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новости Трансмашхолдинг МЦД Движение поездов
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