«Трансмашхолдинг» пообещал проверить все поезда после расцепления на МЦД

«Иволга 4.0» (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Компания «Трансмашхолдинг», производитель поездов «Иволга», пообещала проинспектировать все поезда после расцепления вагонов «Иволга 4.0» на МЦД-3 в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В «Трансмашхолдинге» заявили, что причины произошедшего устанавливаются, а также рассказали о принятых мерах.

«Оперативно была сформирована экспертная группа из представителей завода-изготовителя, представителей инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства. <...> Запланировано проведение инспекции всех поездов», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 27 июня 2024 года на станции МЦД-3 Кратово в Подмосковье. По сообщению пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), все пассажиры успели выйти из поезда на платформу.

ЦППК также предупредила о задержке поездов в сторону Зеленограда — Крюково и пообещала совместно с производителем провести внутреннюю проверку.

Через пару часов после инцидента поезд убрали с путей вспомогательным локомотивом и начали вводить движение в график.