«Трансмашхолдинг» пообещал проверить все поезда после расцепления на МЦД
Компания «Трансмашхолдинг», производитель поездов «Иволга», пообещала проинспектировать все поезда после расцепления вагонов «Иволга 4.0» на МЦД-3 в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
В «Трансмашхолдинге» заявили, что причины произошедшего устанавливаются, а также рассказали о принятых мерах.
«Оперативно была сформирована экспертная группа из представителей завода-изготовителя, представителей инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства. <...> Запланировано проведение инспекции всех поездов», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 27 июня 2024 года на станции МЦД-3 Кратово в Подмосковье. По сообщению пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), все пассажиры успели выйти из поезда на платформу.
ЦППК также предупредила о задержке поездов в сторону Зеленограда — Крюково и пообещала совместно с производителем провести внутреннюю проверку.
Через пару часов после инцидента поезд убрали с путей вспомогательным локомотивом и начали вводить движение в график.
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