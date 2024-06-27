В Подмосковье убрали с путей поезд с оторвавшимся вагоном

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Поезд, у которого оторвался вагон на станции МЦД-3 Кратово в Подмосковье, убрали с путей, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Остановившийся на ст. Кратово поезд убран вспомогательным локомотивом, движение вводится в график», — говорится в сообщении.

В ЦППК предупредили, что некоторые поезда, особенно в вечерний час пик, будут задерживаться.

О расцеплении вагонов поезда «Иволга» стало известно днем 27 июня 2024 года. В ЦППК сообщили, что все пассажиры сразу же покинули состав и вышли на платформу.

Компания также предупредила о задержке поездов в сторону Зеленограда -Крюково и пообещала совместно с производителем провести внутреннюю проверку.