В Подмосковье убрали с путей поезд с оторвавшимся вагоном
Поезд, у которого оторвался вагон на станции МЦД-3 Кратово в Подмосковье, убрали с путей, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«Остановившийся на ст. Кратово поезд убран вспомогательным локомотивом, движение вводится в график», — говорится в сообщении.
В ЦППК предупредили, что некоторые поезда, особенно в вечерний час пик, будут задерживаться.
О расцеплении вагонов поезда «Иволга» стало известно днем 27 июня 2024 года. В ЦППК сообщили, что все пассажиры сразу же покинули состав и вышли на платформу.
Компания также предупредила о задержке поездов в сторону Зеленограда -Крюково и пообещала совместно с производителем провести внутреннюю проверку.
Производителем поездов «Иволга» является компания «Трансмашхолдинг». На данный момент на линиях МЦД ходят поезда четырех поколений.
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