Московские службы заявили о готовности к аномальной жаре

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жары, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Согласно данным синоптиков, в период с 28 июня по 1 июля включительно на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать +30–32°С», — цитирует заммэра Москвы Петра Бирюкова ведомство.

Поэтому городские службы переведены в режим повышенной готовности, круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Особые распоряжения подготовить источники аварийного питания получили электросетевые организации. Столичный пожарно-спасательный гарнизон, под круглосуточным контролем которого находятся парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, также приведен в готовность.

В предстоящие жаркие дни дополнительный уход получат городские цветники, а при температуре выше +25°С начнут поливать дороги для охлаждения асфальта и воздуха над ним.

27 июня 2024 года пресс-служба главного управления МЧС Москвы сообщила, что в Москве с 28 по 30 июня установится жара до +32 градусов Цельсия.

Москвичам и жителям столицы порекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.