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Новые законы в России ,  
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В России увеличилась госпошлина за оформление загранпаспорта

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

С 1 июля россияне будут больше платить государству за оформление заграничных паспортов и некоторых других документов.

С этого вступил в силу закон о поправках в Налоговый кодекс, которые увеличили размер госпошлины за выдачу биометрического паспорта и ряда других документов. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Биометрический загранпаспорт в России стали выдавать в 2006 году. Он действует десять лет и содержит обязательные дактилоскопические данные на основе сканирования узоров пальцев рук. Кроме того, в новом паспорте есть чип с биометрическими данными владельца.

Какие госпошлины выросли с 1 июля:

  • за выдачу загранпаспорта нового поколения — с 5 тыс. до 6 тыс. руб.;
  • за выдачу загранпаспорта детям до 14 лет — с 2,5 тыс. до 3 тыс. руб.;
  • за выдачу вида на жительство человеку без гражданства или иностранцу — с 5 тыс. до 6 тыс. руб.;
  • за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников — с 10 тыс. до 12 тыс. руб.;
  • за выдачу разрешения на работу иностранцу или прием в российское гражданство — с 3,5 тыс. до 4,2 тыс. руб.;
  • за выдачу приглашения на въезд в Россию — с 800 до 960 руб.;
  • за выдачу разрешения на временное проживание — с 1,6 тыс. до 1,92 тыс. руб.;

Кроме того, будут повышены госпошлины за продление визы — с 1 тыс. до 1,2 тыс. руб., а также за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в России — с 350 до 420 руб.

В 2024 году пошлина за биометрический загранпаспорт вырастет до ₽6 тыс.
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Законопроект внесли в Госдуму 29 сентября 2023 года, следует из думской электронной базы. Автором инициативы выступило правительство.

Нижняя палата парламента приняла закон 17 ноября 2023 года, а в Совете Федерации его одобрили 22 ноября того же года.

Президент России Владимир Путин подписал закон 27 ноября 2023 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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