В июле банки начнут возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги

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В июле в силу вступит закон, по которому клиенты банков смогут вернуть деньги, добровольно перечисленные мошенникам. Новые требования вынудят банки проверять подозрительные переводы более тщательно.

Закон начнет действовать с 25 июля. По новым требованиям, банк отправителя будет обязан вернуть украденные средства в полном размере в течение 30 дней после получения от клиента соответствующего заявления. Это должно происходить в следующих случаях:

если банк одобрил перечисление средств на счет мошенников, который находится в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента»;

если банк не уведомил клиента об осуществлении перевода без его согласия;

если карта клиента была утеряна или ей воспользовались без ведома владельца. При этом, клиент должен предупредить банк о том, что карту использовали без его согласия. В противном случае банк имеет право не возвращать деньги.

ЦБ собирает базу данных «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» на основе данных, которые ему предоставляют банки и другие операторы платежных систем. В ней содержатся данные о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств и т.п. Кредитные организации получают от ЦБ сведения из этой базы

Кроме того, банки смогут на два дня блокировать переводы на подозрительный счет, уведомив об этом клиентов. Если от МВД поступит информация о том, что клиент занимается выводом и обналичиванием похищенных средств, банк будет обязан отключить доступ к дистанционному обслуживанию клиента.

До вступления новых требований в силу банки не обязаны возвращать клиентам средства, переведенные мошенникам по собственной воле. Возврат денег возможен только по результатам судебного дела.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пояснил необходимость принятия этого закона тем, что средства граждан нужно защищать от мошенников. «Закон обяжет банки более тщательно проверять и приостанавливать подозрительные переводы», — заявил он. Банкам, которые не будут соблюдать новые требования, придется возвращать клиентам украденные деньги, отметил председатель Госдумы.

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон

«О национальной платежной системе» был внесен в Государственную Думу в сентябре 2022 года. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что изменения необходимо внести в связи с ростом количества мошеннических платежных операций «с использованием методов социальной инженерии». В июле 2023 года закон был рассмотрен на заседании Совета Федерации. 24 июля того же года он был подписан президентом.

В тексте закона говорилось, что он вступает в силу через год после опубликования.