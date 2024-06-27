Развожаев объявил воздушную тревогу в Севастополе

Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, который недавно пострадал от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Угроза! Баллистика!» — написал он в своем телеграм-канале.

ВСУ ударили по северной части Севастополя 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка были атакованы пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, однако одна в результате воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе».

В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали. По последним данным, в больницах Севастополя и Москвы остаются более 70 человек, из них два ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии.