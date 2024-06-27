На пляже в Севастополе нашли еще два суббоеприпаса от ракеты
Водолазы нашли еще два суббоеприпаса от ракеты на пляже в Севастополе после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в МЧС России.
По данным министерства, сотрудники спецотряда МЧС России работают на пляже в Учкуевке. «За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что сейчас уже обследована половина запланированного района поиска.
На дне Черного моря работают 19 специалистов группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства, сообщили в министерстве.
Первый неразорвавшийся кассетный боеприпас водолазы нашли в среду, 26 июня. На тот момент более 2 га морского дна обследовали, еще 4,5 га предстояло проверить.
Севастополь попал под обстрел 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка атаковали пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых удалось сбить.
Обломки упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.
Оборонное ведомство возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры.
В Минобороны США после атаки по Севастополю заявили, что Украина сама выбирает военные цели и сама проводит все операции.
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