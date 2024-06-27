На пляже в Севастополе нашли еще два суббоеприпаса от ракеты

На дне Черного моря обнаружены еще два суббоеприпаса после ракетной атаки на Севастополь 25 июня. Они будут уничтожены. Водолазы уже обследовали половину территории поиска

Водолазы нашли еще два суббоеприпаса от ракеты на пляже в Севастополе после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в МЧС России.

По данным министерства, сотрудники спецотряда МЧС России работают на пляже в Учкуевке. «За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что сейчас уже обследована половина запланированного района поиска.

На дне Черного моря работают 19 специалистов группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства, сообщили в министерстве.

Первый неразорвавшийся кассетный боеприпас водолазы нашли в среду, 26 июня. На тот момент более 2 га морского дна обследовали, еще 4,5 га предстояло проверить.

Севастополь попал под обстрел 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка атаковали пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых удалось сбить.

Обломки упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Оборонное ведомство возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры.

В Минобороны США после атаки по Севастополю заявили, что Украина сама выбирает военные цели и сама проводит все операции.