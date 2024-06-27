Финляндия выделила €500 тыс. для подготовки Украины к вступлению в ЕС
МИД Финляндии заявил о подписании соглашения по поддержке программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В рамках нее Хельсинки выделят Киеву €500 тыс., сообщает пресс-служба ведомства.
«Взнос Финляндии составит €500 тыс. Это продолжение предыдущего пожертвования Финляндии в размере €50 тыс.», — говорится в сообщении.
ОЭСР разработала программу для Украины, которая включает в себя оценку политики и укрепление потенциала для проведения реформ в стране. Общая стоимость программы составляет €16,5 млн.
В программе Финляндия делает акцент на развитии верховенства закона и административных структур, совершенствовании антикоррупционных мер и содействии реформам бизнес-среды на основе опыта ОЭСР.
Украина подала заявку в ОЭСР в 2022 году. Страны — члены организации договорились о запуске страновой программы, которая подготовит республику к членству в Евросоюзе, в 2023 году.
25 июня 2024 года Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины в объединение, процесс запустили на межправительственной конференции в Люксембурге. Украина перешла на новую ступень в евроинтеграции и начнет адаптацию законодательства под требования ЕС.
Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми
Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности
Видео с места крушения пассажирского поезда
«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане
Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»
Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории
ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России
Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией
«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит
Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает
ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO
В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине