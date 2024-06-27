 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Финляндия выделила €500 тыс. для подготовки Украины к вступлению в ЕС

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

МИД Финляндии заявил о подписании соглашения по поддержке программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В рамках нее Хельсинки выделят Киеву €500 тыс., сообщает пресс-служба ведомства.

«Взнос Финляндии составит €500 тыс. Это продолжение предыдущего пожертвования Финляндии в размере €50 тыс.», — говорится в сообщении.

ОЭСР разработала программу для Украины, которая включает в себя оценку политики и укрепление потенциала для проведения реформ в стране. Общая стоимость программы составляет €16,5 млн.

В программе Финляндия делает акцент на развитии верховенства закона и административных структур, совершенствовании антикоррупционных мер и содействии реформам бизнес-среды на основе опыта ОЭСР.

Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 2026 года
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

Украина подала заявку в ОЭСР в 2022 году. Страны — члены организации договорились о запуске страновой программы, которая подготовит республику к членству в Евросоюзе, в 2023 году.

25 июня 2024 года Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины в объединение, процесс запустили на межправительственной конференции в Люксембурге. Украина перешла на новую ступень в евроинтеграции и начнет адаптацию законодательства под требования ЕС.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Теги
МИД Финляндии Украина ЕС Хельсинки
Материалы по теме
Финляндия признала, что ведет подготовку солдат ВСУ на своей территории
Политика
Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 2026 года
Политика
Что означает старт переговоров ЕС с Украиной и Молдавией об их членстве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
Зеленский заявил, что Украина «не хочет затягивать войну» Политика, 16:39
«Спартак» выиграл первый товарищеский матч под руководством Станковича Спорт, 16:29
«Краснодар» подписал 19-летнего воспитанника «Зенита» Данилу Козлова Спорт, 16:25
Адвокат заявил, что муж Алсу хочет с ней помириться Общество, 16:23
В Подмосковье убрали с путей поезд с оторвавшимся вагоном Общество, 16:23
В Самаре оштрафовали блогера за шествие в костюмах Человека-паука Общество, 16:21
Какие выгоды теряют покупатели квартир после 1 июля РБК и ПИК, 16:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Евросоюз подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности Политика, 16:07
Кому и как могут помешать санкции ЕС против брендов и патентов из России Технологии и медиа, 16:01
ИТ-суверенитет ключевых отраслей экономики: задачи, проблемы, перспективы РБК Компании, 16:00
Лукашенко заявил о необходимости встряски для белорусских дипломатов Политика, 15:59
Оборот онлайн-продаж продуктов питания в России вырос за год на 43% Вино, 15:54
«Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Москвы в Грозный и Махачкалу Пресс-релиз, 15:54
Капитан «Реала» объяснил переход в саудовский клуб «новым опытом» Спорт, 15:53