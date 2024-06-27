Финляндия выделила €500 тыс. для подготовки Украины к вступлению в ЕС

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МИД Финляндии заявил о подписании соглашения по поддержке программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В рамках нее Хельсинки выделят Киеву €500 тыс., сообщает пресс-служба ведомства.

«Взнос Финляндии составит €500 тыс. Это продолжение предыдущего пожертвования Финляндии в размере €50 тыс.», — говорится в сообщении.

ОЭСР разработала программу для Украины, которая включает в себя оценку политики и укрепление потенциала для проведения реформ в стране. Общая стоимость программы составляет €16,5 млн.

В программе Финляндия делает акцент на развитии верховенства закона и административных структур, совершенствовании антикоррупционных мер и содействии реформам бизнес-среды на основе опыта ОЭСР.

Украина подала заявку в ОЭСР в 2022 году. Страны — члены организации договорились о запуске страновой программы, которая подготовит республику к членству в Евросоюзе, в 2023 году.

25 июня 2024 года Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины в объединение, процесс запустили на межправительственной конференции в Люксембурге. Украина перешла на новую ступень в евроинтеграции и начнет адаптацию законодательства под требования ЕС.