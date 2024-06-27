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Политика ,  
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В Тюмени выбрали нового главу города

Тюмень возглавил мэр Тобольска
Максим Афанасьев
Максим Афанасьев (Фото: Дмитрий Ткачук / URA.RU / ТАСС)

Депутаты городской думы Тюмени избрали нового главу города, им стал мэр Тобольска Максим Афанасьев. Об этом сообщает пресс-служба органа местного самоуправления во «ВКонтакте».

Кандидатуру Афанасьева поддержал 31 из 32 депутатов, один бюллетень оказался недействительным. Избранный мэр вступит в должность с 1 июля 2024 года.

Афанасьев заявил, что руководителю любого уровня важно поддерживать диалог с жителями, так как это помогает находить лучшие целостные решения. По его словам, в Тюмени он продолжит следовать этому принципу, как делал это в Тобольске.

Предыдущего главу Тюмени Руслана Кухарука в конце мая назначили врио губернатора ХМАО.

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Максим Афанасьев родился в 1977 году в Тюмени. Он окончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция», а также получил диплом о высшем образовании в этом же вузе по специальности «Экономика». В 2014 году его назначили на должность заместителя мэра Тюмени. Через пять лет Афанасьева выбрали главой Тобольска, в 2024 году — переизбрали на второй срок.

В 2023 году Тобольск попал в тройку лидеров среди российских городов по показателям доступности жилья для студентов и молодых специалистов. Через год город стал победителем Всероссийской премии Sports Facilities в номинации «Лучший спортивный город» с численностью населения до 300 тыс. человек.

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