Рябков заявил об интенсивности переговоров России по теме ВТС

Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Переговоры России и стран — союзников по теме военно-технического сотрудничества — становятся более интенсивными, заявил замглавы МИДа Рябков.

«За последнее время тематика военного и военно-технического сотрудничества России с союзниками, со стратегическими партнерами расширилась, и расширилась география таких обсуждений», — цитирует Рябкова «РИА Новости».

Замминистра не ответил на уточняющий вопрос, о каких странах идет речь, и посоветовал «посмотреть на карту».

19 июня 2024 года Рябков заявил, что Россия обсуждает со своими зарубежными партнерами возможность размещения дальнобойного оружия. Он добавил, что ситуация в сфере безопасности прорабатывается с партнерами в Азии и Латинской Америке.

Сейчас Россия не поставляет дальнобойное оружие другим странам. Однако, по словам президента России Владимира Путина, Москва оставляет за собой право продавать партнерам такую военную технику. При этом российская сторона допускает поставки такого оружия государствам или «легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера».

Поставки дальнобойного оружия Москвой станут зеркальным ответом на отправку западного оружия на Украину, пояснил глава государства.