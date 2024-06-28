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Выборы президента США ,  
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Дебаты между Байденом и Трампом начались в США

В США начались дебаты между кандидатами в президенты Байденом и Трампом
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Morry Gash / Reuters)

На телеканале CNN начались дебаты между кандидатами в президенты США — действующим главой государства Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом.

«Дебаты, которые пройдут в исторически раннее время и зададут тон последним месяцам предвыборной кампании 2024 года», — отмечает телеканал.

Дебаты продлятся 90 минут — они прервутся на две рекламные паузы, во время которых кандидаты в президенты не смогут общаться с сотрудниками избирательных штабов. Кроме того, в студии вообще не будет зрителей.

Места участников на подиуме определяются подбрасыванием монеты. В итоге Байден займет место справа, а Трамп — слева.

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Дональд Трамп

Во время выступлений будет работать только один микрофон — говорящего. Участники также не смогут принести с собой реквизит или заранее написанные заметки: уже на месте им дадут ручку, блокнот и бутылку воды.

В эфире CNN пройдет первый раунд дебатов, в эфире телеканала ABC — второй раунд, который запланирован на 10 сентября.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Трамп, приглашая Байдена на дебаты, заявил, что сможет провести их «в любое время, в любом месте».

Его оппонент ответил: «Дональд Трамп дважды проиграл мне на дебатах в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова поспорить со мной. <...> Ну, сделай мой день, приятель, я даже сделаю это дважды. Так что давай выберем даты, Дональд, — я слышал, ты свободен по средам» (заседания суда по делу Трампа проводили во все рабочие дни, кроме среды).

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Трамп Дональд фото

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