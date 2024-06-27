Рябков: трагедия в Севастополе не останется без ответа, Запад почувствует риски

Рябков заявил о необходимости для Запада почувствовать «предельные риски»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Атака на Севастополь не останется без ответа, Запад должен чувствовать риски, связанные с подобными акциями, заявил замглава МИД России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается без нашего ответа. Характер этого ответа — это тот вопрос, который я совершенно не уполномочен обсуждать», — цитирует Рябкова ТАСС.

Он подчеркнул, что западные власти должны «чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями».

Ранее Рябков заявил, что Россия не исключает военно-технического ответа Соединенным Штатам после атаки украинскими силами Севастополя.

Город попал под обстрел 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка атаковали пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых удалось сбить.

Обломки упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Ведомство возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры.

В Минобороны США после атаки по Севастополю заявили, что Украина сама выбирает военные цели и сама проводит все операции.