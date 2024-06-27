Кадыров призвал ответить Эстонии отправкой двух раненых бойцов

Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил способ отреагировать на обсуждение в Эстонии возможности отправки войск на Украину.

«Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кадыров предложил не выдавать бойцам оружие, чтобы они добыли его сами у противника. «В этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», — заключил Кадыров.

13 июня 2024 года советник президента Эстонии по вопросам безопасности Мадис Ролл заявил, что правительство страны рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ.