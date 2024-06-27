Кадыров призвал ответить Эстонии отправкой двух раненых бойцов
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил способ отреагировать на обсуждение в Эстонии возможности отправки войск на Украину.
«Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.
Кадыров предложил не выдавать бойцам оружие, чтобы они добыли его сами у противника. «В этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», — заключил Кадыров.
13 июня 2024 года советник президента Эстонии по вопросам безопасности Мадис Ролл заявил, что правительство страны рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ.
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