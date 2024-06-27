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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров призвал ответить Эстонии отправкой двух раненых бойцов

Сюжет
Военная операция на Украине
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил способ отреагировать на обсуждение в Эстонии возможности отправки войск на Украину.

«Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кадыров предложил не выдавать бойцам оружие, чтобы они добыли его сами у противника. «В этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», — заключил Кадыров.

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Политика
Рамзан Кадыров

13 июня 2024 года советник президента Эстонии по вопросам безопасности Мадис Ролл заявил, что правительство страны рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ.

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Рамзан Кадыров Эстония войска Чечня
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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