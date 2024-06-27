«Одноклассники» начали размывать эротические изображения

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«Одноклассники» начали автоматически размывать и скрывать эротические изображения, сообщила пресс-служба социальной сети.

В ленте и комментариях к публикациям изображения и GIF-файлы, которые пользователи считают эротическими, будут размытыми. Если пользователь захочет посмотреть скрытое изображение, он может кликнуть по нему.

«Обновление стало еще одним шагом к поддержанию на платформе комфортной среды», — говорится в сообщении пресс-службы.

Перед тем как ввести обновление «Одноклассники» провели исследование среди пользователей и выяснили, что именно они считают эротикой. Людям предложили оценить, насколько изображения откровенны и неприемлемы, и выразить свое желание или нежелание сталкиваться с ними в соцсети.

Затем инженеры «Одноклассников» применили модели машинного обучения, которые сканируют изображение и относят его к определенному типу контента. При этом они использовали для обучения искусственного интеллекта более 6 млн файлов.

По словам пресс-службы, обновление не затрагивает изобразительное искусство, фотографии спортсменов и пляжные снимки пользователей.

В 2023 году «Одноклассники» убирали возможность ставить оценки под фотографиями. Раньше в соцсети можно было поставить не только «класс», но и оценить снимок по пятибалльной шкале. В «Одноклассниках» это объяснили тем, что отказ от оценок фотографий снизит уровень негатива между пользователями. Это нововведение также назвали «шагом платформы по развитию комфортной среды в соцсети».

Ранее «Одноклассники» запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, которые нарушают правила платформы, временно ограничивается возможность комментирования публикаций.