«Одноклассники» начали размывать эротические изображения
«Одноклассники» начали автоматически размывать и скрывать эротические изображения, сообщила пресс-служба социальной сети.
В ленте и комментариях к публикациям изображения и GIF-файлы, которые пользователи считают эротическими, будут размытыми. Если пользователь захочет посмотреть скрытое изображение, он может кликнуть по нему.
«Обновление стало еще одним шагом к поддержанию на платформе комфортной среды», — говорится в сообщении пресс-службы.
Перед тем как ввести обновление «Одноклассники» провели исследование среди пользователей и выяснили, что именно они считают эротикой. Людям предложили оценить, насколько изображения откровенны и неприемлемы, и выразить свое желание или нежелание сталкиваться с ними в соцсети.
Затем инженеры «Одноклассников» применили модели машинного обучения, которые сканируют изображение и относят его к определенному типу контента. При этом они использовали для обучения искусственного интеллекта более 6 млн файлов.
По словам пресс-службы, обновление не затрагивает изобразительное искусство, фотографии спортсменов и пляжные снимки пользователей.
В 2023 году «Одноклассники» убирали возможность ставить оценки под фотографиями. Раньше в соцсети можно было поставить не только «класс», но и оценить снимок по пятибалльной шкале. В «Одноклассниках» это объяснили тем, что отказ от оценок фотографий снизит уровень негатива между пользователями. Это нововведение также назвали «шагом платформы по развитию комфортной среды в соцсети».
Ранее «Одноклассники» запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, которые нарушают правила платформы, временно ограничивается возможность комментирования публикаций.
Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми
Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности
Видео с места крушения пассажирского поезда
«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане
Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»
Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории
ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России
Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией
«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит
Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает
ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO
В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине