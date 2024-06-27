В Боливии задержали двух военачальников после попытки госпереворота

Власти Боливии задержали двоих командиров несостоявшегося государственного переворота — генерала Хуана Хосе Суньигу и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора, пишет El Periodico со ссылкой на министра внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо.

Он представил двух мятежных военачальников средствам массовой информации после того, как их задержали. По словам дель Кастильо, их обвиняют в преступлениях, связанных с попыткой совершить вооруженный госпереворот, нападением на президента, уничтожением государственной и частной собственности и рядом других правонарушений. Он заверил, что Суньига и Сальвадор будут отбывать наказание в изоляторе.

Как сообщил «РИА Новости» адвокат Суньиги Джонни Кастелу, полицейским удалось задержать третьего генерала — бывшего главу Военно-воздушных сил Марсело Хавьера Сегарру.

Суньига днем 26 июня стянул военных и бронетехнику на площадь Мурилью. Они окружили правительственный дворец и протаранили дверь, части вооруженных людей удалось прорваться в здание. Генерал заявил, что намерен «вернуть Родину», поменять состав кабмина и добиться освобождения политзаключенных. Действующие власти он обвинил в разграблении страны.

После этого Арсе обратился к гражданам с призывом выступить в защиту демократии и сменил военное руководство, а действия Суньиги назвал госпереворотом.

Перед арестом Суньига заявил журналистам, что устроить попытку госпереворота от него потребовал сам президент Луис Арсе. «Президент сказал мне: «Ситуация очень тяжелая, очень критическая, надо что-то подготовить, чтобы поднять мою популярность», — рассказал генерал. Тогда, в разговоре с Арсе, он спросил у главы государства, стоит ли вывести бронетехнику на улицы столицы Боливии Сукре, и тот якобы ответил ему согласием. Арсе никак не прокомментировал эти слова.

Напряженность в Боливии растет в преддверии всеобщих выборов2025 года, сообщило агентство Reuters. В них собираются участвовать Арсе и экс-президент Боливии Эво Моралес, который возглавлял страну в 2006-2019 годах и покинул пост из-за массовых протестов. Суньига раскритиковал Моралеса, после чего Арсе отстранил генерала от должности командующего армией.