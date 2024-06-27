 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Боливии задержали двух военачальников после попытки госпереворота

Власти Боливии задержали двоих командиров несостоявшегося государственного переворота — генерала Хуана Хосе Суньигу и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора, пишет El Periodico со ссылкой на министра внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо.

Он представил двух мятежных военачальников средствам массовой информации после того, как их задержали. По словам дель Кастильо, их обвиняют в преступлениях, связанных с попыткой совершить вооруженный госпереворот, нападением на президента, уничтожением государственной и частной собственности и рядом других правонарушений. Он заверил, что Суньига и Сальвадор будут отбывать наказание в изоляторе.

Как сообщил «РИА Новости» адвокат Суньиги Джонни Кастелу, полицейским удалось задержать третьего генерала — бывшего главу Военно-воздушных сил Марсело Хавьера Сегарру.

Устроивший попытку переворота в Боливии генерал назвал свои требования
Политика
Фото:Claudia Morales / Reuters

Суньига днем 26 июня стянул военных и бронетехнику на площадь Мурилью. Они окружили правительственный дворец и протаранили дверь, части вооруженных людей удалось прорваться в здание. Генерал заявил, что намерен «вернуть Родину», поменять состав кабмина и добиться освобождения политзаключенных. Действующие власти он обвинил в разграблении страны.

После этого Арсе обратился к гражданам с призывом выступить в защиту демократии и сменил военное руководство, а действия Суньиги назвал госпереворотом.

Перед арестом Суньига заявил журналистам, что устроить попытку госпереворота от него потребовал сам президент Луис Арсе. «Президент сказал мне: «Ситуация очень тяжелая, очень критическая, надо что-то подготовить, чтобы поднять мою популярность», — рассказал генерал. Тогда, в разговоре с Арсе, он спросил у главы государства, стоит ли вывести бронетехнику на улицы столицы Боливии Сукре, и тот якобы ответил ему согласием. Арсе никак не прокомментировал эти слова.

Напряженность в Боливии растет в преддверии всеобщих выборов2025 года, сообщило агентство Reuters. В них собираются участвовать Арсе и экс-президент Боливии Эво Моралес, который возглавлял страну в 2006-2019 годах и покинул пост из-за массовых протестов. Суньига раскритиковал Моралеса, после чего Арсе отстранил генерала от должности командующего армией.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Теги
Боливия госпереворот государственный переворот военные
Материалы по теме
В Боливии генерал устроил попытку госпереворота
Политика
Лидер Боливии сменил военное руководство на фоне попытки госпереворота
Политика
Устроившего попытку переворота в Боливии генерала задержали
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
В Новосибирской области из-за пожара погибла двухлетняя девочка Общество, 07:21
Минобороны заявило об уничтожении дронов в Московской и Тверской областях Политика, 07:17
«В плену у Китая». Чем переход на «чистую» энергетику угрожает США и миру Pro, 07:00
ЕС ввел механизм по изъятию активов российских компаний Экономика, 07:00
В Боливии задержали двух военачальников после попытки госпереворота Политика, 06:50
Страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией Политика, 06:35
КНДР запустила почти 200 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи Политика, 06:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава партии Марин Ле Пен назвал условия поддержки Украины Политика, 05:38
Колокольцев призвал ООН оценить атаку ВСУ на пляж в Севастополе Политика, 05:32
Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами Общество, 05:00
Над Тверской областью сбили два беспилотника Политика, 04:58
МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным Политика, 04:51
Умер актер Билл Коббс Общество, 04:13
Экс-партнеру Коломойского потребовали дать 10 лет по делу о мошенничестве Политика, 04:10