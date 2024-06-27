 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минобрнауки предложило стипендию студентам с детьми-дошкольниками

Минобрнауки предложило студентам с детьми-дошкольниками стипендию в размере МРОТ
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Минобрнауки предложило выплачивать родителям, которые учатся в вузах и имеют детей дошкольного возраста, стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

Речь идет о ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ.

Такое предложение Минобрнауки направило Министерству труда. Выплата будет включена в национальный проект «Семья», который будет запущен в 2025 году.

Путин поручил ввести стипендии ₽30 тыс. для приоритетных профессий
Общество
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

МРОТ в России с 1 января 2024 года установлен на уровне 19 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты.

С 2025 года МРОТ, как заявил в июне премьер-министр Михаил Мишустин, вырастет на 15% и превысит 22 тыс. руб. в месяц. К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен будет достичь величины не менее 35 тыс. руб. в месяц, поручил ранее президент Владимир Путин.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Теги
Минобрнауки стипендия студенты родители Дети МРОТ
Материалы по теме
Власти рекомендовали вузам повысить стипендии до прожиточного минимума
Общество
Путин повысил президентские стипендии до ₽30 тыс.
Общество
Путин утвердил условия получения стипендии в 75 тыс. руб.
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
Власти Боливии заявили, что переворот мог устроить только сумасшедший Политика, 10:30
Владелец кафе в Севастополе поминутно вспомнил, что было после атаки ВСУ Политика, 10:27
FT узнала о плане ЕС ввести пошлины на яйца и сахар с Украины Экономика, 10:24
На военную операцию отправили 10 тыс. получивших гражданство мигрантов Политика, 10:23
Власти Коми опровергли, что пропавшую после схода поезда девочку нашли Общество, 10:22
Отдавший мошенникам почти ₽1 млн игрок покинул «Спартак» Спорт, 10:17
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 10:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как искусственный интеллект помогает с проверкой подлинности документов Pro, 10:14
Неизвестный пользователь продал нетронутые за 14 лет биткоины за $3 млн Крипто, 10:07
Самые памятные моменты группового этапа Евро-2024. Фотогалерея Спорт, 10:01
В головном институте гражданской авиации прошли увольнения Бизнес, 10:00
В РЖД назвали размер выплат пострадавшим из-за схода поезда в Коми Общество, 09:58
Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на аренду однушек Недвижимость, 09:54
Болельщик прыгнул с трибун на Роналду после матча с Грузией на Евро Спорт, 09:50