Минобрнауки предложило стипендию студентам с детьми-дошкольниками
Минобрнауки предложило выплачивать родителям, которые учатся в вузах и имеют детей дошкольного возраста, стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.
Речь идет о ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ.
Такое предложение Минобрнауки направило Министерству труда. Выплата будет включена в национальный проект «Семья», который будет запущен в 2025 году.
МРОТ в России с 1 января 2024 года установлен на уровне 19 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты.
С 2025 года МРОТ, как заявил в июне премьер-министр Михаил Мишустин, вырастет на 15% и превысит 22 тыс. руб. в месяц. К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен будет достичь величины не менее 35 тыс. руб. в месяц, поручил ранее президент Владимир Путин.
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