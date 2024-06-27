Минобрнауки предложило стипендию студентам с детьми-дошкольниками

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Минобрнауки предложило выплачивать родителям, которые учатся в вузах и имеют детей дошкольного возраста, стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

Речь идет о ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ.

Такое предложение Минобрнауки направило Министерству труда. Выплата будет включена в национальный проект «Семья», который будет запущен в 2025 году.

МРОТ в России с 1 января 2024 года установлен на уровне 19 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты.

С 2025 года МРОТ, как заявил в июне премьер-министр Михаил Мишустин, вырастет на 15% и превысит 22 тыс. руб. в месяц. К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен будет достичь величины не менее 35 тыс. руб. в месяц, поручил ранее президент Владимир Путин.